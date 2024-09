Filippine: Allerta per possibile eruzione del vulcano Kanlaon

20 Settembre 2024_ Il Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ha lanciato un avviso riguardo a una possibile eruzione del...

20 Settembre 2024_ Il Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ha lanciato un avviso riguardo a una possibile eruzione del vulcano Kanlaon, attualmente sotto il livello di allerta 2. Il direttore di Phivolcs, Teresito Bacolcol, ha dichiarato che l'attività vulcanica potrebbe intensificarsi, con esplosioni di vapore previste a breve. Sono stati registrati 45 terremoti vulcanici, segno di un'attività sismica aumentata, e le emissioni di anidride solforosa rimangono elevate. La fonte di questa notizia è Watchmen Daily Journal. I residenti nelle vicinanze sono stati avvisati di evitare la zona di pericolo e di adottare precauzioni in caso di esposizione ai fumi tossici.