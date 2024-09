Filippine: Alti funzionari della polizia coinvolti in presunti pagamenti illeciti da Pogos

18 Settembre 2024_ Durante un'udienza al Senato, il vicepresidente senior della Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor), Raul Villanueva, ha rivelato che un ex capo della Philippine National Police (PNP) sarebbe stato tra i funzionari di polizia coinvolti in presunti pagamenti mensili da parte degli operatori di gioco offshore filippini (Pogos). Villanueva ha affermato che ci sono voci nell'intelligence riguardo a questo ex ufficiale, ma ha ammesso che le informazioni non sono state verificate. Inoltre, è emerso che un alto funzionario dell'Ufficio immigrazione avrebbe ricevuto tangenti per facilitare la fuga di Alice Guo, ex sindaco di Bamban, Tarlac, accusata di corruzione. La notizia è stata riportata dal Philippine Daily Inquirer. Le indagini sono in corso per accertare la veridicità di queste affermazioni e il coinvolgimento di altri funzionari.