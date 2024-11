Filippine: Ambasciatore esorta i filippini negli USA a lasciare il paese volontariamente

08 Novembre 2024_ L'Ambasciatore filippino negli Stati Uniti, Jose Manuel Romualdez, ha esortato i filippini senza documenti a lasciare il paese volontariamente prima dell'entrata in vigore di leggi sull'immigrazione più severe. Romualdez ha avvertito che, una volta espulsi, non potranno mai più tornare negli Stati Uniti, mentre una partenza volontaria offre la possibilità di un futuro ritorno. Ha anche invitato coloro che hanno problemi con i documenti a regolarizzare la loro situazione prima dell'insediamento del presidente eletto Donald Trump. Con stime che indicano tra 250.000 e 300.000 filippini irregolari negli USA, Romualdez ha sottolineato che sarà sempre più difficile rimanere nascosti. La notizia è riportata da The Philippine Star. La situazione degli immigrati filippini negli Stati Uniti è complessa, con molti che affrontano sfide legali e sociali in un contesto di crescente attenzione alle politiche di immigrazione.