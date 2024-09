Filippine: Anne Curtis arriva a Milano per la Fashion Week con Gucci

19 Settembre 2024_ L'attrice filippina Anne Curtis ha condiviso su Instagram la sua emozionante arrivata a Milano per la Milan Fashion Week, dove...

19 Settembre 2024_ L'attrice filippina Anne Curtis ha condiviso su Instagram la sua emozionante arrivata a Milano per la Milan Fashion Week, dove parteciperà come parte della sua 'famiglia Gucci'. La Curtis ha sfoggiato un outfit interamente firmato Gucci, inclusi bagagli e sneakers, sottolineando il suo legame con il famoso marchio di moda italiano. La sua presenza all'evento ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno commentato positivamente le sue foto. La notizia è stata riportata da kami.com.ph, evidenziando l'importanza della moda italiana a livello globale. Anne Curtis è una celebre attrice e personalità televisiva nelle Filippine, nota per il suo stile e il suo carisma.