Filippine: Approvazione del budget nazionale 2025 in arrivo

22 Settembre 2024_ La Camera dei Rappresentanti delle Filippine è pronta ad approvare il budget nazionale proposto di 6.352 trilioni di pesos per il 2025, che rappresenta il 22,1% del PIL del paese. Il budget prevede un aumento delle spese per la difesa e il trasporto, mentre riduce i fondi per agricoltura, salute e welfare sociale. Il presidente Ferdinand R. Marcos, Jr. è atteso a certificare il disegno di legge come urgente, consentendo l'approvazione rapida prima della pausa congressuale. La notizia è riportata da The Philippine Star. Il budget mira a sostenere i programmi socioeconomici prioritari del governo, mentre il tasso di povertà nelle Filippine è sceso al 15,5% nel 2023.