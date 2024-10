Filippine: Arrestata donna per traffico di persone legato alla maternità surrogata

21 Ottobre 2024_ Una donna è stata arrestata all'aeroporto internazionale Ninoy Aquino di Manila per presunti legami con un traffico di persone volto a portare filippine all'estero come madri surrogate. Freezle Rose Balando è stata fermata insieme a tre compagne mentre tentavano di volare in Thailandia, dove avrebbero dovuto partecipare a un programma di maternità surrogata in cambio di somme tra 8.000 e 10.000 dollari. Le indagini hanno rivelato che le donne avevano fornito informazioni false riguardo al loro viaggio, inizialmente dichiarando di essere in vacanza. L'ufficio del procuratore di Pasay City ha avviato procedimenti legali contro Balando per violazione della legge sul traffico di persone. La notizia è riportata da Tempo. Il Dipartimento di Giustizia delle Filippine ha avviato un'inchiesta su un precedente caso in cui 20 filippine, tra cui 13 incinte, sono state salvate in Cambogia da un sindacato che operava nel settore della maternità surrogata, vietata nel Paese.