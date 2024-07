Filippine: Arrestati 79 cittadini cinesi in una fabbrica a Bulacan

18 Luglio 2024_ Il National Bureau of Investigation (NBI) delle Filippine ha arrestato 79 cittadini cinesi durante un'operazione in una fabbrica a...

18 Luglio 2024_ Il National Bureau of Investigation (NBI) delle Filippine ha arrestato 79 cittadini cinesi durante un'operazione in una fabbrica a San Jose del Monte, Bulacan. Di questi, 36 erano privi di documenti e 23 avevano visti turistici. Gli arrestati sono stati trasferiti alla sede centrale del NBI a Quezon City per ulteriori indagini. L'operazione fa parte di una serie di azioni contro i Philippine offshore gaming operators (POGOs), accusati di attività illegali come traffico di esseri umani, tortura, rapimenti e truffe online. Lo riporta The Philippine Star. Le autorità hanno intensificato le operazioni contro i POGOs negli ultimi mesi, con numerosi raid e arresti in diverse località del paese.