Filippine: Arrestato il 'big boss' dei POGO, Lyu Dong

11 Ottobre 2024_ Le autorità filippine hanno arrestato Lyu Dong, un cittadino cinese considerato il 'big boss' delle operazioni di gioco offshore illegali (POGO) nel Paese. L'arresto è avvenuto a Biñan, Laguna, durante un'operazione congiunta tra il Bureau of Immigration e le forze militari. Dong, descritto come il 're dei POGO', è accusato di aver avviato numerose operazioni di gioco illegali in diverse regioni, tra cui Metro Manila e Calabarzon. Attualmente, è detenuto presso la struttura della Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) a Pasay City. La notizia è stata riportata da The Manila Times. Le autorità stanno indagando su possibili legami di Dong con altri boss del POGO e su eventuali minacce che potrebbe aver lanciato contro funzionari governativi.