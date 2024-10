Filippine: Arrestato il presidente del Partito Comunista Filippino per omicidio e rapimento

25 Ottobre 2024_ Wigberto “Baylon” Villarico, attuale presidente ad interim del Partito Comunista delle Filippine (CPP), è stato arrestato giovedì a Quezon City durante un'operazione congiunta tra forze militari e di polizia. Villarico, noto anche con gli alias Benjamin Mendoza e Alejandro Montalan, è ricercato per due casi di rapimento con omicidio legati a delitti avvenuti quasi vent'anni fa. L'arresto è avvenuto in base a un mandato emesso dal giudice Rodolfo Obnamia Jr. e non è prevista la possibilità di cauzione. La cattura di Villarico è stata elogiata dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale Eduardo Año, che ha sottolineato l'importanza di questo passo nella lotta contro il terrorismo comunista nel paese, come riportato da The Philippine Star. Villarico, che ha assunto la leadership del CPP dopo la morte di Benito Tiamzon nel 2022, è considerato l'ultimo leader comunista in grado di comandare sia il partito che il suo braccio armato, il Nuovo Esercito Popolare (NPA). Durante l'operazione, è stata arrestata anche una donna di 35 anni, accusata di ostruzione della giustizia per aver tentato di nascondere l'identità di Villarico.