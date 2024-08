Filippine: Arresti e interrogatori per i legami con i POGO

26 Agosto 2024_ Il National Bureau of Investigation (NBI) ha trasferito Shiela Leal Guo e Cassandra Li Ong al Senato e alla Camera dei Rappresentanti, rispettivamente, per rispondere a interrogatori riguardanti le operazioni dei Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) a Bamban e Porac, Pampanga. Entrambe sono state arrestate per la loro assenza ripetuta a precedenti audizioni e sono accusate di violazioni delle leggi sull'immigrazione e di uso di passaporti falsi. Shiela Guo, sorella dell'ex sindaco di Bamban, Alice Guo, è stata ricevuta dal Senato e sottoposta a esami medici, mentre Ong è stata citata in contempt dalla Camera e detenuta per 30 giorni. La fonte di questa notizia è malaya.com.ph. Le autorità stanno indagando su un presunto coinvolgimento di Ong con attività illegali legate ai POGO, che sono stati al centro di controversie durante l'amministrazione Duterte.