Filippine: Artista filippina porta la creatività a Milano e Parigi

11 Settembre 2024_ Ayen Quias, artista filippina e fondatrice del Contemporary Art Movement of the Philippines (CAMP), sta per intraprendere un tour espositivo in Europa, con tappe a Milano, L'Aia e Parigi. Insieme a 18 artisti filippini, Quias presenterà le sue opere, tra cui le sue famose "wood collages", che riflettono temi di connessione e isolamento, influenzati dalla pandemia. Il tour, che inizia il 4 ottobre presso il Consolato Filippino a Milano, mira a mostrare il talento artistico delle Filippine a un pubblico internazionale. La notizia è riportata da theglobalfilipinomagazine.com. Ayen spera di ispirare altri artisti filippini e di condividere un messaggio di unità e interconnessione attraverso l'arte.