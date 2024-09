Filippine: Artista filippino parteciperà alla Biennale di Firenze 2025

17 Settembre 2024_ Marco Polo "MarPolo" Cabrera, ex dipendente di ABS-CBN, rappresenterà le Filippine alla Biennale di Firenze 2025, una delle più importanti esposizioni d'arte contemporanea al mondo. Cabrera, artista di astratto e mixed media, si unirà ad altri due filippini, Marjowyn Vito e Angelie Banaag, per competere per prestigiosi premi come il Lorenzo il Magnifico e il Leonardo da Vinci. La Biennale si svolgerà dal 18 al 26 ottobre 2025 presso la Fortezza da Basso a Firenze, Italia, e presenterà centinaia di artisti da tutto il mondo. La fonte di questa notizia è news.abs-cbn.com. L'evento, che attira migliaia di visitatori, offre anche eventi collaterali e conferenze, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra le Filippine e l'Italia.