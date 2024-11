Filippine: Attività sismica del vulcano Kanlaon in aumento con emissioni di gas elevate

10 Novembre 2024_ Il vulcano Kanlaon nelle Filippine continua a emettere elevate concentrazioni di gas, con una media attuale di 4.299 tonnellate al giorno, a seguito di un'eruzione freatica avvenuta il 3 giugno 2024. Negli ultimi giorni, il vulcano ha registrato 28 eventi di emissione di cenere, con colonne che hanno raggiunto altezze di 800 metri. Il Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ha avvertito che il livello di allerta rimane a 2, indicando un aumento dell'attività vulcanica e potenziali eruzioni future. I residenti nelle vicinanze sono stati avvisati di evitare la zona di pericolo permanente di quattro chilometri e di prestare attenzione a possibili flussi di fango. La notizia è riportata da Watchmen Daily Journal. Le autorità locali hanno emesso avvisi di sicurezza per gestire i rischi per la salute associati alla caduta di cenere vulcanica.