Filippine: Aumento dei casi di dengue e leptospirosi a Bacolod City

21 Agosto 2024_ Bacolod City ha registrato un incremento dei casi di dengue e leptospirosi, con tre decessi per dengue e un totale di 602 casi dall'inizio dell'anno. Il numero di casi di dengue è aumentato del 73,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con il barangay Taculing che ha il maggior numero di casi. Le autorità sanitarie hanno esortato la popolazione a seguire la strategia 4S per combattere la diffusione della malattia, mentre hanno chiarito che non c'è un'epidemia in corso. La fonte di queste informazioni è Panay News. Bacolod City è una delle principali città delle Filippine, nota per la sua celebrazione del Festival del MassKara.