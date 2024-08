Filippine: Aumento dei casi di leptospirosi mette in crisi il National Kidney and Transplant Institute

10 Agosto 2024_ Il National Kidney and Transplant Institute (NKTI) di Manila sta affrontando un'emergenza a causa di un aumento dei casi di leptospirosi, con 67 nuovi pazienti aggiunti ai 48 già ricoverati. In risposta, la Philippine Red Cross ha inviato un team medico di 15 persone per supportare il personale dell'ospedale, che è attualmente sovraccarico. Il direttore del NKTI ha avvertito che il numero di pazienti in pronto soccorso ha raddoppiato la capacità dell'ospedale, costringendo il personale a lavorare oltre le proprie possibilità. Il Ministero della Salute ha consigliato ai pazienti di cercare assistenza in altre strutture sanitarie per garantire una gestione tempestiva. La notizia è riportata da The Philippine Star. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione, poiché i casi di leptospirosi tendono ad aumentare dopo le inondazioni, come quelle causate dal tifone Carina.