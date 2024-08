Filippine: Aumento dei casi di scomparsa forzata sotto il governo di Marcos Jr.

30 Agosto 2024_ I gruppi per i diritti umani segnalano un incremento dei casi di scomparsa forzata nelle Filippine dal 2022, anno in cui Ferdinand Marcos Jr. è salito al potere. Almeno 14 persone sono state segnalate come scomparse, con la maggior parte degli abduzioni avvenute in regioni fortemente militarizzate. Il gruppo Karapatan ha denunciato che queste scomparse rappresentano un fenomeno in rapida crescita e hanno sottolineato la mancanza di cooperazione da parte del governo nel risolvere tali casi. La fonte di questa notizia è philstar.com. Le Filippine sono state il primo paese in Asia a vietare le scomparse forzate con la legge del 2012, ma i gruppi per i diritti umani affermano che l'impunità continua a prevalere.