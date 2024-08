Filippine: Aumento del budget per il programma di Wi-Fi pubblico gratuito

22 Agosto 2024_ Il governo delle Filippine ha stanziato ulteriori P3.681 miliardi per il programma di Wi-Fi pubblico gratuito, come annunciato dal Dipartimento di Bilancio e Gestione (DBM). Questi fondi sono stati trasferiti al Dipartimento delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (DICT) per continuare l'implementazione del Programma di Accesso a Internet Pubblico Gratuito (FPIAP) a livello nazionale. Il budget aggiuntivo si somma ai P2.5 miliardi già previsti per l'anno fiscale 2024, con l'obiettivo di migliorare la connettività in 13.462 punti di accesso in tutto il Paese. La segretaria al Bilancio, Amenah Pangandaman, ha sottolineato l'importanza di questo programma per garantire un accesso inclusivo a Internet per tutti i cittadini, come riportato da The Philippine Star. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha anche promesso supporto per le torri comuni per migliorare la connettività, evidenziando che solo il 77% delle famiglie filippine era connesso a Internet nel 2022.