Filippine: Aumento del budget per l'istruzione nel piano nazionale 2025

10 Ottobre 2024_ Il Department of Budget and Management (DBM) delle Filippine ha previsto un budget di quasi 1 trilione di peso, pari al 15,4%, per il settore dell'istruzione nel piano di bilancio nazionale per l'anno fiscale 2025. Il Segretario al Bilancio, Amenah Pangandaman, ha dichiarato che l'istruzione rimane una priorità assoluta per l'amministrazione del Presidente Ferdinand Marcos Jr. Il budget proposto per il settore dell'istruzione ammonta a P977,6 miliardi, superiore ai 968,9 miliardi di peso allocati nel 2024. Questo finanziamento sosterrà programmi chiave come l'Agenda MATATAG per l'istruzione di base e il Programma di Alimentazione Scolastica. La notizia è stata riportata da United News. Il budget include anche iniziative per garantire l'accesso a un'istruzione di qualità attraverso programmi di assistenza e sovvenzioni per l'istruzione.