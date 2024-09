Filippine: Aumento della presenza cinese a Escoda Shoal dopo rientro della PCG

22 Settembre 2024_ La Cina ha inviato otto nuove navi della milizia marittima a Escoda (Sabina) Shoal, un'area contesa nel Mar Cinese Meridionale, dopo il rientro della nave della Guardia Costiera Filippina BRP Teresa Magbanua. Secondo esperti, la presenza cinese nella zona è aumentata, con diverse navi della Guardia Costiera e della milizia avvistate. Il governo filippino ha deciso di non divulgare più dettagli sui movimenti delle proprie navi per evitare reazioni cinesi. La situazione a Escoda rimane tesa, con il governo filippino che continua a monitorare le attività nella zona, come riportato da Philippine Sunday Inquirer. Escoda Shoal è un punto strategico per le Filippine, situato a circa 139 km dalla provincia di Palawan, e rappresenta un'importante area di interesse per le risorse marittime.