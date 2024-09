Filippine: Aumento dell'attività vulcanica al vulcano Kanlaon

11 Settembre 2024_ Il vulcano Kanlaon nelle Filippine ha emesso una media di 11.556 tonnellate di anidride solforosa al giorno, segnalando un aumento significativo delle emissioni di gas e un potenziale incremento dell'attività vulcanica. Attualmente, il vulcano è classificato al Livello di Allerta 2 a causa di un 'aumento dell'attività' dopo l'eruzione esplosiva del 3 giugno 2024. Se l'attività vulcanica continua a crescere, il Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) prevede di innalzare il livello di allerta a 3. I residenti delle aree circostanti sono stati avvisati di adottare precauzioni a causa della presenza di fumi solforici. La notizia è riportata da Watchmen Daily Journal. Le autorità locali stanno preparando piani di emergenza per affrontare la situazione in evoluzione.