13 Agosto 2024_ L'inflazione a Negros Occidental ha registrato un incremento, raggiungendo il 4.8% a luglio 2024, con Bacolod City che ha visto un tasso del 6.2%. I servizi educativi sono stati identificati come il principale fattore di questo aumento, con un tasso di inflazione del 16.4% per il settore educativo, rispetto al 6.0% dello stesso mese dell'anno precedente. Questo incremento è attribuito all'apertura delle scuole e all'aggiornamento delle tasse scolastiche. La fonte di queste informazioni è il Watchmen Daily Journal. Negros Occidental è una provincia delle Filippine, mentre Bacolod City è la sua capitale, nota per la sua vivace cultura e per il festival MassKara.