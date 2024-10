Filippine: Aumento record dei turisti italiani grazie al programma BBMG

08 Ottobre 2024_ Le Filippine hanno registrato un aumento record di turisti provenienti dall'Italia, con oltre 35.000 visitatori nel terzo trimestre del 2024, segnando un incremento del 74% rispetto all'anno precedente. L'Ambasciatore filippino in Italia, Neal Imperial, ha annunciato che il programma 'Bisita, Be My Guest' (BBMG) mira a promuovere il turismo filippino e a rafforzare i legami culturali tra i due Paesi. Durante il lancio del programma a Milano, Imperial ha sottolineato l'interesse crescente degli italiani per le esperienze di eco-turismo, gastronomia e cultura filippina. Il programma prevede incentivi per i filippini all'estero per invitare amici e familiari a visitare le Filippine, contribuendo così a un ulteriore aumento dei flussi turistici. La notizia è stata riportata da businessmirror.com.ph. L'iniziativa è sostenuta anche dalla campagna 'Amare Le Filippine', lanciata dal Consolato Generale a Milano, che punta a rendere le Filippine una meta privilegiata per i turisti italiani.