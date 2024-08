Filippine: Aumento salariale per 1,36 milioni di dipendenti pubblici

12 Agosto 2024_ Circa 1,36 milioni di lavoratori del governo filippino riceveranno un aumento salariale entro la fine dell'anno, come annunciato dal Segretario al Bilancio Amenah Pangandaman. L'aumento sarà retroattivo a gennaio e includerà anche il bonus di metà anno per i dipendenti. Il governo ha stanziato 36 miliardi di pesos per la prima tranche dell'implementazione della Legge di Standardizzazione Salariale VI, che prevede un incremento medio del 18% nei salari fino al 2027. Le modifiche salariali varieranno a seconda del livello professionale, con un aumento medio del 4,41% per i dipendenti pubblici. La notizia è stata riportata da The Manila Times. Questo aumento mira a rendere i salari del governo più competitivi rispetto al mercato, migliorando le condizioni economiche dei lavoratori pubblici nelle Filippine.