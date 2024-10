Filippine: Avviso per i filippini in Israele dopo attacco missilistico dall'Iran

03 Ottobre 2024_ I filippini residenti in Israele sono stati avvisati di cercare rifugio in aree protette a seguito del lancio di oltre 200 missili da parte dell'Iran verso lo Stato ebraico. Questo attacco è avvenuto dopo un'incursione proveniente dal Libano, aumentando le tensioni nella regione. Le autorità filippine hanno emesso l'allerta per garantire la sicurezza dei propri cittadini all'estero. La situazione rimane critica e in evoluzione, con possibili ripercussioni per la comunità filippina in Israele. La notizia è stata riportata da Tempo. Le Filippine hanno una significativa comunità di lavoratori migranti in Israele, molti dei quali sono impiegati nel settore domestico e sanitario.