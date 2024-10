Filippine: Bacolod avvia progetto solare per ridurre le bollette elettriche

01 Ottobre 2024_ Il governo della città di Bacolod ha avviato un progetto solare per ridurre le bollette elettriche in alcuni barangay della città. L'ingegnere Loben Ceballos ha annunciato che sono stati già effettuati i bandi per l'implementazione del progetto in dieci barangay, tra cui Barangays 16, Handumanan e Singcang-Airport. I pannelli solari saranno installati nei municipi e nelle palestre dei barangay, con l'obiettivo di abbattere i costi energetici. La fonte di finanziamento proviene da un prestito di 4,4 miliardi di pesos approvato dalla Development Bank of the Philippines. Il progetto mira a identificare ulteriori barangay per l'installazione di pannelli solari, contribuendo così alla sostenibilità energetica della città.