Filippine: Bacolod intensifica la lotta contro il dengue con campagne locali

26 Settembre 2024_ La città di Bacolod sta intensificando le misure contro il dengue a seguito di un aumento dei casi della malattia trasmessa dalle zanzare. Il Bacolod City Health Office ha raccomandato ai funzionari dei barangay di guidare la comunità nella campagna di sensibilizzazione, in particolare attraverso l'abitudine delle 4 del pomeriggio, per eliminare i luoghi di riproduzione delle zanzare. Fino al 21 settembre, Bacolod ha registrato 1.448 casi di dengue, un incremento del 245% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con tre decessi segnalati. La fonte di queste informazioni è il Watchmen Daily Journal. Le autorità locali continuano a sollecitare i residenti a seguire la strategia delle 4S per combattere la diffusione della malattia.