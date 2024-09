Filippine: Boggi Milano apre il suo flagship store a Makati City

24 Settembre 2024_ Boggi Milano, il prestigioso marchio di moda maschile con sede a Milano, ha inaugurato il suo flagship store presso il Greenbelt 5, Ayala Center di Makati City, Filippine. Il brand è noto per la sua eccellente artigianalità e design contemporaneo, offrendo una nuova visione degli essenziali di stile maschile. La collezione più recente di Boggi celebra l'arte di vestirsi bene, utilizzando tessuti organici e materiali riciclati, dimostrando un forte impegno verso la sostenibilità. Con il suo slogan ispiratore, “It’s Time To B,” Boggi Milano invita i clienti a scoprire un'era di stile in cui il lusso incontra la praticità. La notizia è stata riportata da garage.com.ph. L'apertura del negozio rappresenta un'importante opportunità per gli uomini filippini di accedere a capi di alta qualità che uniscono eleganza e funzionalità.