Filippine: Brembo conquista il mercato filippino con BSB Junrose

22 Luglio 2024_ BSB Junrose ha accolto il marchio italiano di freni Brembo nel suo portafoglio lo scorso anno. Secondo Ian Bangayan, presidente di BSB Junrose Corporation, i prodotti Brembo sono diventati una scelta di punta per gli appassionati di auto filippini che desiderano sostituire o migliorare i componenti frenanti dei loro veicoli. Brembo è rinomata per le sue soluzioni frenanti leggere e per l'uso di materiali ad alto coefficiente di attrito, che garantiscono prestazioni superiori. La partnership mira a migliorare la sicurezza e l'esperienza di guida per tutti i tipi di automobilisti nelle Filippine. Lo riporta carmudi.com.ph. La collaborazione tra Brembo e BSB Junrose promette di portare innovazione e affidabilità nel settore automobilistico filippino.