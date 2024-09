Filippine: Caccia all'ex portavoce presidenziale Harry Roque per evasione di documenti

15 Settembre 2024_ La Camera dei Rappresentanti delle Filippine ha etichettato l'ex portavoce presidenziale Harry Roque come un "fuggitivo" e ha avviato una caccia all'uomo per la sua mancata presentazione di documenti richiesti riguardanti la sua presunta connessione con operatori di gioco offshore. La Philippine National Police (PNP) è ora coinvolta nella ricerca di Roque, che è stato ordinato arrestato per non aver collaborato con l'indagine. I membri del comitato hanno esortato Roque a presentarsi e a cooperare, sottolineando che nessuno è al di sopra della legge. La notizia è riportata da The Philippine Star. La Camera dei Rappresentanti, un'istituzione legislativa delle Filippine, sta cercando di garantire la trasparenza e la responsabilità in merito alle accuse gravi contro Roque.