Filippine: Calano i consensi per la Vicepresidente Sara Duterte

02 Novembre 2024_ Le recenti indagini mostrano un calo significativo nei tassi di approvazione e fiducia della Vicepresidente Sara Duterte, che ora si trovano al di sotto di quelli dei leader congressuali. Dopo aver goduto di alti consensi, Duterte ha visto le sue valutazioni scendere a 52% per la soddisfazione e 59% per la fiducia, in seguito a controversie legate all'amministrazione Marcos. Il Presidente Ferdinand Marcos mantiene comunque i numeri più alti tra i funzionari, con un tasso di soddisfazione del 66%. La Vicepresidente, che ha recentemente criticato l'amministrazione e si trova sotto inchiesta per l'uso di fondi riservati, ha formalmente interrotto i legami con il governo dopo aver lasciato il suo incarico di Segretario all'Istruzione. La notizia è riportata da The Philippine Star. La situazione politica nelle Filippine continua a evolversi, con tensioni interne che potrebbero influenzare ulteriormente il panorama politico.