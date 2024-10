Filippine: Cancellati debiti per 3.527 agricoltori grazie a COCROMs

1 ottobre 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha consegnato 4.663 Certificati di Condonazione con Rilascio di Mutuo (COCROMs) a 3.527 beneficiari di riforma agraria, cancellando i loro debiti legati alle terre agricole. Questo intervento è parte della legge New Agrarian Emancipation Act, che perdona i debiti associati alle terre agricole assegnate. Durante la cerimonia a Paniqui, Tarlac, Marcos ha sottolineato l'importanza di rendere le terre più produttive per garantire la sicurezza alimentare del Paese. La cancellazione dei debiti equivale a oltre 124 milioni di pesos in ammortamenti, come riportato da Manila Standard. Il presidente ha esortato i beneficiari a coltivare le loro terre non solo per il loro sviluppo, ma anche per il progresso dell'intera nazione.