Filippine: Candidature per le elezioni nazionali del 2025

03 Ottobre 2024_ I sostenitori dell'ex presidente Rodrigo Duterte, tra cui i senatori Ronald dela Rosa e Christopher Go, hanno presentato le loro candidature per le elezioni nazionali e locali del 12 maggio 2025. Dela Rosa ha promesso di continuare la lotta contro la droga e di garantire la sicurezza nazionale, mentre Go ha evidenziato il suo impegno per la sanità e la sicurezza alimentare. Anche l'attore Phillip Salvador ha presentato la sua candidatura, dopo aver già tentato di diventare vice governatore nel 2016. La fonte di queste informazioni è The Manila Times. Inoltre, il dottor Willie Ong, ex candidato alla vicepresidenza, ha presentato la sua candidatura tramite la moglie, mentre Brian Poe, figlio della senatrice Mary Grace Poe, ha annunciato la sua nomina per il partito FPJ Panday Bayanhan.