Filippine: Carenza di consulenti scolastici mette a rischio la salute mentale degli studenti

17 Ottobre 2024_ Il Dipartimento dell'Istruzione (DepEd) della Regione 6 delle Filippine affronta una grave carenza di consulenti scolastici registrati, necessari per supportare la salute mentale degli studenti e del personale. Attualmente, ci sono solo 36 consulenti registrati, mentre ne servirebbero 476 per soddisfare le esigenze. La difficoltà di assunzione è attribuita alla necessità di un master per i candidati, un requisito che limita le candidature. Il Dipartimento spera che il Congresso e il Ministero del Bilancio possano intervenire per aumentare gli stipendi e rivedere i requisiti di assunzione. La notizia è riportata da Panay News. La salute mentale è una priorità per il DipEd-6, che ha recentemente avviato programmi di formazione per affrontare questi problemi nelle scuole.