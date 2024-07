Filippine: Case danneggiate da tempesta a Iloilo City

21 Luglio 2024_ Forti venti e grandi onde causate dal monsone di sud-ovest, intensificato dalla tempesta tropicale 'Carina', hanno danneggiato diverse case nella zona costiera di Zone 5 a Barangay Boulevard, nel distretto di Molo, Iloilo City. I residenti colpiti sono stati costretti a evacuare verso luoghi più sicuri ieri mattina. Il sindaco Jerry Treñas ha convocato un incontro d'emergenza con vari uffici della città per affrontare la situazione. L'ufficio di gestione del rischio della città sta attualmente valutando il numero effettivo delle famiglie colpite. Lo riporta Panay News. Le autorità hanno emesso avvisi per monitorare gli allarmi meteo e prepararsi adeguatamente per ulteriori emergenze.