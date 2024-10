Filippine: Celebrazione del 46° anniversario della Jesus is Lord Church Worldwide a Luneta Park

12 Ottobre 2024_ Ieri, centinaia di migliaia di persone si sono radunate al Luneta Park per festeggiare il 46° anniversario della Jesus is Lord...

12 Ottobre 2024_ Ieri, centinaia di migliaia di persone si sono radunate al Luneta Park per festeggiare il 46° anniversario della Jesus is Lord Church Worldwide (JIL). I partecipanti provenivano da diverse regioni delle Filippine, inclusi Cagayan e Quezon, e da oltre 70 paesi rappresentati dai delegati di JIL International Operations. La folla ha riempito ogni angolo del parco, dimostrando la crescita della chiesa fondata da Bro. Eddie Villanueva, che ha trasformato milioni di vite attraverso la fede. Durante l'evento, Bro. Eddie ha sottolineato che Cristo è la risposta a tutti i bisogni umani, mentre il Senatore Joel Villanueva ha esortato a cercare Dio per trovare soluzioni ai problemi. La notizia è riportata dal Philippine Sunday Inquirer. La JIL è conosciuta per il suo impegno nella diffusione dei valori morali e spirituali nelle Filippine e nel mondo.