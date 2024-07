Filippine: Celebrazione dell'Indipendenza a Milano con 15.000 filippini

1 Luglio 2024_ Circa 15.000 lavoratori filippini all'estero hanno partecipato alla 'Sandiwa Fiesta Sa Europa' a Milano, Italia, per concludere la commemorazione del 126° anniversario dell'Indipendenza delle Filippine. L'evento ha visto la partecipazione del Senatore Jinggoy Estrada, che ha esortato i filippini a mostrare unità e amore per la patria. Estrada ha ribadito l'impegno del governo filippino, sotto la presidenza di Ferdinand Marcos Jr., a risolvere pacificamente le dispute nel Mar delle Filippine Occidentali. Il Console Generale Elmer Cato ha lodato la solidarietà dei filippini in Italia e in Europa. Lo riporta businessmirror.com.ph. L'evento è stato organizzato dal Comitato Organizzatore Kalayaan 2024 del Consiglio Bayanihan del Nord Italia e ha incluso varie attività culturali e sportive.