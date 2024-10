Filippine: Celeste Cortesi, la bellezza filippina-italiana, si lancia nel mondo dello showbiz

10 Ottobre 2024_ Celeste Cortesi, la regina di bellezza filippina-italiana, ha firmato un contratto con la Viva Artists Agency per espandere la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo aver rappresentato Pasay e partecipato al concorso Miss Universe 2022 negli Stati Uniti, Cortesi ha già ottenuto ruoli in diverse produzioni televisive, tra cui 'Darna' e 'Pepito Manaloto'. Oltre alla recitazione, è anche co-fondatrice di un marchio di cura delle labbra, Asul, che promuove la bellezza e la fiducia in se stessi. La notizia è stata riportata da starsphotog.wordpress.com, evidenziando il crescente legame tra le Filippine e l'industria dell'intrattenimento italiana. Con la sua formazione in gestione immobiliare e il supporto di VAA, Celeste è pronta a conquistare il mondo dello showbiz.