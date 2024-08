Filippine: CELINE lancia borse in pelle di coccodrillo su misura con un tocco italiano

10 Agosto 2024_ CELINE ha avviato un servizio esclusivo di borse in pelle di coccodrillo su misura nelle Filippine, disponibile fino a settembre...

10 Agosto 2024_ CELINE ha avviato un servizio esclusivo di borse in pelle di coccodrillo su misura nelle Filippine, disponibile fino a settembre 2024. I clienti possono personalizzare le loro borse scegliendo tra 24 tonalità, con la produzione che avviene in un laboratorio vicino a Firenze, Italia, dove artigiani esperti creano pezzi unici. Ogni borsa richiede diversi pellami di coccodrillo e un'attesa di nove mesi, sottolineando l'esclusività del prodotto. La notizia è riportata da mega.onemega.com. Questo servizio è disponibile presso le boutique CELINE a Solaire e NUSTAR Cebu, offrendo un'opportunità unica per gli amanti del lusso di possedere un accessorio di alta moda con un forte legame con l'arte e la tradizione italiana.