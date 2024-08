Filippine: Chef Cristeta Comerford si ritira dopo 29 anni alla Casa Bianca

31 Luglio 2024_ Cristeta "Cris" Comerford, chef filippino-americano, ha annunciato il suo ritiro dopo 29 anni di servizio alla Casa Bianca, dove ha creato e gestito cene di stato per cinque presidenti statunitensi. La First Lady Jill Biden ha elogiato la sua carriera, sottolineando il suo impatto e la sua dedizione nel nutrire le famiglie presidenziali. Comerford, che è stata la prima donna e la prima persona di colore a ricoprire il ruolo di chef esecutivo della Casa Bianca, è stata assunta nel 1995 durante la presidenza di Bill Clinton. La notizia del suo ritiro è stata confermata da una portavoce della First Lady, e Comerford ha lasciato un'eredità significativa nel panorama culinario americano. Questo evento segna la fine di un'era per la cucina della Casa Bianca, dove Comerford ha portato la sua esperienza e creatività, contribuendo a celebrare la cultura gastronomica americana. La chef è originaria di Manila, Filippine, e ha studiato tecnologia alimentare all'Università delle Filippine-Diliman.