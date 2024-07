Filippine: Chef filippina vince il campionato nazionale di pasta con una ricetta vegana

7 Luglio 2024_ La chef Joana Paula Tiglao del Manila Marriott Hotel ha vinto il campionato nazionale filippino del 2024 Pasta Championship Asia con la sua ricetta di Spaghetti Vegan Bolognese. L'evento, organizzato da Barilla per Professionals in collaborazione con Werdenberg Int'l Corp. e Chefs in Progress, si è tenuto presso l'Angelo King International Center. La competizione ha visto la partecipazione di chef provenienti da vari hotel e ristoranti, che hanno presentato creazioni innovative a base di pasta. Tiglao rappresenterà le Filippine nella fase regionale del campionato, che si terrà contro vincitori nazionali di altri paesi asiatici. Lo riporta gmanetwork.com. La finale del campionato si svolgerà a Manila nell'ottobre 2024, mettendo in risalto l'importanza della cucina italiana anche nelle Filippine.