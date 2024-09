Filippine: CHR avvia indagine su raid nella base di Quiboloy

04 Settembre 2024_ La Commissione per i Diritti Umani (CHR) delle Filippine ha avviato un'indagine sulle operazioni di polizia all'interno del compound del Kingdom of Jesus Christ (KoJC) a Davao City. Il 24 agosto, circa 2.000 agenti di polizia hanno effettuato un raid per eseguire un mandato di arresto contro Apollo Quiboloy, accusato di abusi sessuali su minori e traffico di esseri umani. L'indagine mira a chiarire le circostanze e le procedure seguite durante l'operazione. La notizia è stata riportata da manilatimes.net. Apollo Quiboloy è un controverso leader religioso filippino, noto per le sue affermazioni di essere il