Filippine: Collaborazione agricola con la FAO rafforzata a Roma

19 Ottobre 2024_ Il Dipartimento dell'Agricoltura delle Filippine ha intensificato la sua collaborazione con la FAO per affrontare l'insicurezza alimentare, con i livelli di fame che sono aumentati al 22,9% a settembre. Il Segretario all'Agricoltura, Francisco Tiu Laurel Jr., ha incontrato il Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu, a Roma durante il World Food Forum 2024 per discutere iniziative di sviluppo agricolo. Durante l'incontro, le Filippine hanno presentato un piano strategico di investimento in quattro settori chiave: abaca, bambù, mango e alghe, essenziali per l'economia locale. Laurel ha sottolineato l'importanza di rafforzare i legami con l'Italia e altri partner europei per modernizzare i sistemi agro-alimentari. La notizia è riportata da tribune.net.ph. Questo incontro evidenzia l'impegno delle Filippine a migliorare la sicurezza alimentare e a sviluppare il settore agricolo attraverso investimenti e cooperazione internazionale.