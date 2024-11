Filippine: Collaborazione con Slow Food International per promuovere la cucina locale

04 Novembre 2024_ La Segretaria al Turismo delle Filippine, Christina Garcia Frasco, ha accolto i funzionari di Slow Food International, guidati dal Direttore Generale Paulo di Croce, per discutere della partecipazione del Paese al Terra Madre Salone del Gusto 2024 a Torino, Italia. Durante l'incontro, è stato evidenziato il successo del padiglione filippino, che ha attratto l'attenzione internazionale con una varietà di piatti tipici preparati da chef rinomati. Inoltre, è stata annunciata la designazione di Bacolod City come hub ufficiale di Slow Food International per l'Asia e il Pacifico, e il Paese ospiterà per la prima volta l'evento Terra Madre Salone del Gusto Asia e Pacifico nel 2025. La notizia è riportata da ikot.ph. Questo incontro sottolinea l'importanza della gastronomia locale e il supporto del governo filippino per il movimento Slow Food, che mira a valorizzare le tradizioni culinarie e i produttori locali.