Filippine: Comelec si prepara per le elezioni di metà mandato del 2025

19 Ottobre 2024_ La Commissione Elettorale delle Filippine (Comelec) ha annunciato che risolverà tutte le petizioni contro i candidati considerati "nuisance" entro la fine di novembre, in vista delle elezioni di metà mandato del 12 maggio 2025. Il presidente della Comelec, George Garcia, ha sottolineato l'importanza di questa decisione per garantire la stampa tempestiva delle schede elettorali, prevista per dicembre. Sono 117 i candidati al Senato che non sono stati inclusi nella lista iniziale e avranno l'opportunità di presentare le loro istanze. La Comelec definisce i candidati "nuisance" come coloro che si candidano senza reale intenzione di servire o che possono confondere gli elettori, specialmente se hanno nomi simili ad altri candidati, come riportato da The Sunday Times. La commissione valuterà le candidature considerando documenti ufficiali e attività sui social media per garantire l'integrità del processo elettorale.