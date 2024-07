Filippine: Concepcion sottolinea l'importanza delle PMI per la crescita economica

13 Luglio 2024_ Joey Concepcion, fondatore di GO Negosyo, ha dichiarato che le Filippine non possono crescere solo con le grandi imprese, evidenziando il ruolo cruciale delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per lo sviluppo economico del paese. Durante il Summit Nazionale delle PMI 2024 a Pasay City, Concepcion ha ribadito la necessità di supportare le piccole imprese per trasformarle in medie e grandi aziende. All'evento hanno partecipato anche il Segretario al Commercio Alfredo Pascual e altri importanti esponenti del settore. Concepcion ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra il settore privato e il Dipartimento del Commercio e dell'Industria (DTI) per fornire accesso al capitale e alle risorse necessarie alle PMI. Lo riporta The Sunday Times. Il summit ha anche premiato 10 microimprenditori ispiratori e ha presentato nuove iniziative per la digitalizzazione delle PMI.