Filippine: Concluso accordo di condivisione di intelligence con gli Stati Uniti

14 Luglio 2024_ Le Filippine e gli Stati Uniti hanno concluso le negoziazioni per un accordo cruciale di condivisione di intelligence, che dovrebbe essere finalizzato entro la fine dell'anno. Il testo finale del General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) è stato approvato a fine giugno e ora attende la revisione legale finale. Questo accordo è fondamentale per affrontare le preoccupazioni comuni riguardo all'aggressione della Cina nel Mar Cinese Meridionale. Nei prossimi giorni, un'agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti condurrà una valutazione della sicurezza di alcune strutture militari filippine. Lo riporta il Philippine Daily Inquirer. L'accordo prevede anche protocolli per la protezione delle informazioni top-secret e il trasferimento di tecnologia.