Filippine: Condannati per abuso su minori 13 attivisti, tra cui due politici

15 Luglio 2024_ Il Tribunale Regionale di Tagum City ha condannato France Castro, rappresentante del partito ACT Teachers, e Saturnino Ocampo, ex presidente di Bayan Muna, insieme ad altri 11 individui per abuso su minori. Gli accusati sono stati ritenuti colpevoli di aver sfruttato 14 studenti Lumad del Salugpongan Ta Tanu Ingkanogan Community Learning Center. La sentenza prevede pene detentive da un minimo di quattro anni, nove mesi e 11 giorni a un massimo di sei anni, otto mesi e un giorno. Il tribunale ha anche ordinato il pagamento di 10.000 pesos filippini come indennizzo civile e altri 10.000 pesos come danni morali per ciascuna delle vittime minorenni. Tempo della nazione riporta che gli accusati facevano parte della missione di solidarietà nazionale del 2018 a Talaingod, Davao del Norte. La condanna ha suscitato reazioni di protesta da parte di attivisti per i diritti umani, che considerano il verdetto ingiusto e mirato a reprimere la difesa dei diritti degli indigeni.