Filippine: Confermata l'esistenza di un sistema di ricompense nella guerra contro la droga di Duterte

24 Ottobre 2024_ I membri del House Quad Committee delle Filippine hanno confermato l'esistenza di un sistema di ricompense legato alla guerra contro la droga durante l'amministrazione Duterte, che ha portato a migliaia di omicidi extragiudiziali. Durante una conferenza stampa, i rappresentanti hanno sottolineato che le testimonianze di Edilberto Leonardo e Royina Garma dimostrano chiaramente che i poliziotti ricevevano premi per l'uccisione di sospetti narcotrafficanti. Le ricompense variavano da 20.000 a 1 milione di pesos, a seconda del bersaglio. La fonte di questa notizia è United News. Le dichiarazioni di Leonardo saranno utilizzate come base per il rapporto del comitato e potrebbero influenzare le indagini preliminari del Dipartimento della Giustizia (DOJ) sulle violazioni dei diritti umani legate alla campagna antidroga.