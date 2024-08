Filippine: Confermato il primo caso di mpox nel paese dal 2022

19 Agosto 2024_ Il Dipartimento della Salute delle Filippine ha confermato il primo caso di mpox nel paese dal dicembre 2022, identificando il paziente come un uomo di 33 anni proveniente dalla Regione della Capitale Nazionale. Il segretario alla Salute, Teodoro Herbosa, ha avvertito che il virus è già presente nella comunità, sottolineando l'importanza del tracciamento dei contatti per prevenire ulteriori contagi. I sintomi del paziente, che includevano febbre e un rash distintivo, sono iniziati più di una settimana fa, e attualmente è monitorato in un ospedale governativo. La notizia è stata riportata dal Philippine Daily Inquirer. Il governo ha esortato la popolazione a mantenere elevate misure igieniche e a consultare un medico in caso di sintomi simili.