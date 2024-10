Filippine: Congresso chiarisce l'uso dei fondi nella guerra contro la droga di Duterte

27 Ottobre 2024_ Il Congresso delle Filippine ha ribadito che i fondi destinati alla campagna contro la droga durante l'amministrazione di Rodrigo Duterte non erano per incentivare omicidi extragiudiziali. Dan Fernandez, presidente della Commissione della Camera sulla Pubblica Sicurezza, ha sottolineato che non esiste un budget per premiare l'uccisione di sospetti spacciatori. Durante un'audizione, è emerso che esisteva un sistema di ricompense legato alla guerra alla droga, ma i fondi pubblici erano destinati a combattere il traffico di droga, non a finanziare omicidi. La questione ha sollevato preoccupazioni riguardo all'uso improprio delle risorse pubbliche. La notizia è riportata da Tempo. La guerra alla droga di Duterte ha suscitato ampie critiche a livello internazionale per le violazioni dei diritti umani associate agli omicidi di sospetti spacciatori.